Andrade fala que assumir Agricultura é um desafio O novo ministro da Agricultura, Antônio Andrade (PMDB-MG), afirmou que a presidente Dilma Rousseff está "muito otimista" com a economia do País. Presidente do PMDB de Minas Gerais, Andrade disse que "há muita coisa boa para fazer" no governo. "Sou um produtor rural e assumir o ministério será um desafio", comentou, após o encontro com Dilma, no Palácio do Planalto, na noite desta sexta-feira.