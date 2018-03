'Andar na linha' é única maneira de se livrar da PF, diz Lula

A única maneira de alguém evitar uma investigação da Polícia Federal (PF) é "andar na linha", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista coletiva no Vietnã nesta quinta-feira, 10. "Quem acha que pode viver de picaretagem, pode viver, mas um dia cai. Aí, vai ter que arcar com as conseqüências. Nós vamos continuar investigando toda e qualquer denúncia contra toda e qualquer pessoa." A declaração de Lula foi feita antes da nova prisão do banqueiro Daniel Dantas na tarde desta quinta. Veja também: PF volta a prender o banqueiro Daniel Dantas Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Leia a íntegra da decisão do STF que manda soltar Dantas STF manda soltar Daniel Dantas e mais 10 presos da Satiagraha Beneficiado por habeas-corpus, Daniel Dantas deixa sede da PF Opine sobre a decisão do STF de soltar Dantas Lula defende ação da PF e não comenta decisão de soltar Dantas Dirceu condena 'espetacularização' da PF Entenda como funcionava o esquema criminoso Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Apesar de defender as investigações da PF, o presidente afirmou que a instituição deve ter cuidado para não expor nomes de pessoas suspeitas que depois venham a ser declaradas inocentes. "Não queremos nem punir nem absolver antecipadamente", observou. Lula foi irônico quando um repórter perguntou sobre a ação da PF contra pessoas "importantes" no Brasil. "Importante para quem, cara pálida?", perguntou. Na avaliação do presidente, a operação que levou à prisão dos banqueiros Daniel Dantas, o mega-investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta não terá nenhuma influência sobre as eleições municipais deste ano. "Do que vi até agora, nenhuma pessoa envolvida tem qualquer importância político-eleitoral." O presidente lembrou ainda que todas as ações da PF são amparadas por decisões judiciais. "Se é certo ou errado, só vamos saber quando houver o veredicto final", observou. Lula não quis comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de libertar Dantas e outros acusados de envolvimento na Operação Satiagraha. "Não é correto nem prudente dar palpite sobre o Poder Judiciário", afirmou. Mas o presidente afirmou que a sociedade brasileira está "muito esperta" e cada vez mais é capaz de fazer julgamentos com base em sua observação dos fatos.