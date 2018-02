Anatel multa TIM por violar sigilo de Geddel Vieira Lima A TIM foi multada em R$ 1,036 milhão por violação, sem autorização judicial, do sigilo telefônico do deputado federal e ex-ministro Geddel Quadros Vieira Lima. A penalidade, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, refere-se à Maxitel, operadora que atuava em Minas Gerais, Bahia e Sergipe, e que posteriormente foi adquirida pela operadora italiana.