Anatel diz não garantir segurança de autoridades

Questionado sobre a possibilidade de dados da presidente da República, Dilma Rousseff, e de ministros serem alvo de espionagem dos Estados Unidos, Rezende disse que pode haver uma "tentação" por parte dos norte-americanos na prática. "É evidente que um país com o poderio dos Estados Unidos, com as ferramentas que eles têm, pode ser que exista uma tentação", afirmou.

Para garantir um melhor controle da troca de dados no País, o presidente da Anatel defendeu a democratização da rede. Segundo ele, a aprovação do marco civil da internet pode ajudar a regular a atuação de provedores estrangeiros no País. "Hoje temos uma série de provedores estrangeiros atuando no Brasil, que não seguem à risca a legislação brasileira e sim a legislação do seu país. Acho que o marco pode dar tratamento a essa questão."

A Anatel abriu nesta segunda-feira, 08, procedimento para investigar se as empresas de telecomunicações brasileiras colaboraram para que houvesse o envio de dados irregularmente para os EUA.