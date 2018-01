Anatel deve interferir na clonagem de celular O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, disse na tarde desta terça-feira, que a fiscalização da clonagem de celulares é uma atribuição rotineira das operadoras de telefonia. Segundo ele, as operadoras, inclusive, têm prejuízos com a duplicação dos números de telefone. O ministro disse, no entanto, que se essa prática passar a ser corriqueira, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve interferir no assunto. Nesta terça, o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, cobrou uma posição da Anatel em relação a celulares clonados. O telefone do ministro da Justiça foi clonado há cerca de 40 dias, possivelmente nas proximidades do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.