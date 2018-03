Anastasia vai para Brasília se reunir com Dilma O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), se reúne nesta segunda-feira (24) com a presidente Dilma Rousseff com expectativa de ouvir da petista alguma proposta para aplacar a insatisfação de parte da sociedade, que levou milhares de pessoas às ruas de dezenas de cidades durante toda a semana. Segundo a assessoria do tucano, ele segue para Brasília, ao lado do prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), para atender à convocação da presidente, mas não leva na bagagem nenhuma pauta específica.