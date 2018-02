Anastasia: presença de Aécio em MG é 'fundamental'

Aécio, que amanhã deverá participar de uma agenda com o governador na Cidade Administrativa, já deixou claro que sua prioridade é fazer o sucessor. Para Anastasia, a pressão para que ele seja vice se dá por meio da imprensa. "Essa pressão está acontecendo pela imprensa que acompanhamos. Muitas lideranças nacionais desejam isso, mas na realidade o governador já manifestou publicamente várias vezes, não só agora como antes, que é candidato ao Senado. E não tenho nenhum motivo para acreditar no contrário", afirmou na noite de ontem, ao desembarcar em Montes Claros.

Ainda na cidade do norte mineiro, onde participou de um seminário de direito administrativo nesta terça-feira, Anastasia ressaltou a importância de Aécio para sua reeleição. O governador aparece em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, seja na disputa com Hélio Costa (PMDB) ou com Fernando Pimentel (PT) como candidato da base aliada ao governo federal. Anastasia, no entanto, se diz tranquilo.

"A presença do governador Aécio é fundamental. Ele é o nosso grande líder político, ele é o grande fiador do que fizemos em Minas ao longo dos últimos sete anos e, no momento certo, pelos meios certos, o governador Aécio vai apresentar, naturalmente, a sua posição política no Estado."