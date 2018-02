Anastasia oferece jantar a governadores tucanos na casa de Aécio

SÃO PAULO - O governador Antonio Anastasia vai oferecer um jantar no apartamento do senador Aécio Neves, em Brasília, para os governadores tucanos na próxima terça-feira, 12. A reunião acontece num momento em que o senador procura conseguir apoio para concretizar os seus planos de lançar a sua candidatura à Presidência da República. Aécio também conduz a formação da nova executiva do partido, que será escolhida em maio. Na ocasião, o senador será eleito presidente do PSDB.

Os governadores tucanos estarão em Brasília para reunião com o novo presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), na quarta-feira. No final da tarde de terça-feira, devem se encontrar para definir uma pauta de interesse comum do PSDB para debater com o peemedebista. Entre os assuntos, estão as dívidas dos Estados e o Fundo de Participação dos Estados (FPE).

O nome de Aécio para concorrer ao Palácio do Planalto conta com a bênção do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente nacional da sigla, Sérgio Guerra. Ao lado dos dois, o senador tem participado de reuniões do partido e feito críticas a sua principal adversária, a presidente Dilma Rousseff (PT).

Na semana passada, reportagem do Estado mostrou que os governadores tucanos defendem que a candidatura de Aécio seja lançada ainda neste ano. Caso haja mais de um candidato, eles se dizem favoráveis a prévias.