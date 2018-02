Anastasia nega imobilismo em campanha de Serra Com o argumento que oficialmente a corrida presidencial ainda não começou, o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), disse hoje que não considera que esteja havendo imobilismo na campanha do presidenciável tucano José Serra no Estado. Questionado sobre a indefinição em relação ao candidato a vice, Anastasia, destacou que o momento é de "entendimentos políticos". "Acho que não há imobilismo, porque não há campanha. Devemos lembrar que não existe campanha de nenhum candidato ainda. A campanha só pode começar a partir de julho", afirmou o governador.