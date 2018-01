Anastasia minimiza críticas à indicação de ex-deputado

De acordo com Anastasia, a indicação de Moreira, que se notabilizou por construir um castelo no interior de Minas, cumpriu a legislação. "O procedimento foi cumprido de acordo com a legislação e o fato está colocado. O nosso objetivo agora é continuar governando bem, com tranquilidade, com serenidade", comentou o governador tucano, durante solenidade de assinatura do Plano de Metas do Programa Poupança Jovem para 2011.

Anastasia também desconversou ao ser questionado sobre as críticas da oposição na Assembleia Legislativa à indicação de Moreira para a MGI. "O papel da oposição, como diz o próprio nome, é fazer oposição. Então, eles vão fazer a oposição e vamos governando". Como diretor vice-presidente da empresa, Moreira terá direito a um salário de R$ 11 mil. O ex-deputado disputou a eleição de 2010, mas não conseguiu se reeleger. Obteve 45,5 mil votos, figurando como oitavo suplente de sua coligação. O nome de Moreira foi referendado pelo conselho da MGI no dia 28 de março. Ele assumiu o cargo no último dia 4.