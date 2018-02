Anastasia focará agora em plano de governo de Aécio Antonio Anastasia, candidato a senador pelo PSDB e coordenador do programa de governo do pré-candidato à Presidência da República, Aécio Neves, disse que terá um trabalho intenso na dupla função. Ele informou que até o final do mês estará concentrado em desenvolver as diretrizes dos planos de governo de Aécio e em julho, quando começam as campanhas e comícios, estará nos palanques de Minas Gerais junto com o candidato ao governo do Estado pelo partido, Pimenta da Veiga.