Anastasia: é cedo para prever o resultado das eleições

O candidato ao Senado pelo PSDB e ex-coordenador do programa de governo do presidenciável Aécio Neves (PSDB), Antonio Anastasia, avaliou nesta segunda-feira, 18, ao comentar a pesquisa de intenção de voto do Datafolha, que é cedo para se fazer previsões sobre o resultado das eleições. "Pesquisa e campanha, nós todos sabemos como é, mudam muito. Temos de aguardar. Eu acho e volto a dizer, pela estrutura de campanha, pelas propostas, pelo perfil, o senador Aécio estará no segundo turno e, no segundo turno, vai ganhar as eleições", declarou.

De acordo com a pesquisa, a presidente Dilma Rousseff ficou com 36% das intenções de voto, a potencial candidata do PSB, Marina Silva, teve 21%, e o tucano Aécio Neves, 20%. Anastasia destacou que Marina Silva, na primeira pesquisa depois da morte do ex-governador pernambucano, Eduardo Campos, teve as intenções de voto de Campos, mas somou com as de indecisos, nulos e brancos. "A intenção de votos dos outros candidatos ficou a mesma", ressaltou.

Segundo ele, todos ainda estão sob um "grande impacto" emocional pelo ocorrido com o ex-governador de Pernambuco. "Vamos aguardar. A campanha vai continuar sempre com muito respeito aos candidatos. A senadora Marina tem também suas qualidades e, obviamente, vai mostrar que a campanha vai recomeçar agora, esta semana", disse.

Anastasia ainda afirmou que cada candidato precisa se preocupar "com a sua força" e mostrar as suas qualidades e propostas. "É isso o que o senador Aécio tem feito, está fazendo e está subindo, e volto a dizer, confio muito na sua vitória", disse, informando que somente conversou com Aécio logo após o acidente .

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2010, a então candidata pelo Partido Verde (PV) Marina Silva conquistou 21,25% dos votos no Estado no primeiro turno e venceu o pleito em Belo Horizonte. Questionado sobre o cenário no Estado com Marina como presidenciável, o ex-governador de Minas Gerais foi enfático em dizer que Aécio terá vitória em Minas Gerais no primeiro e no segundo turno. "Marina teve uma votação expressiva há quatro anos, só que as condições são outras. Nós temos um candidato agora, não só mineiro, mas com a carreira política toda em Minas Gerais, que é o senador Aécio", declarou.

Ele também acredita que, após a conclusão das diretrizes do programa de governo de Aécio, feito por ele, o novo coordenador, o deputado Arnaldo Madeira, está seguindo com a conclusão do programa a ser finalizado em meados de setembro. "O trabalho continua normalmente. Houve a repercussão e a homenagem à memória do ex-governador Eduardo, da campanha em si, mas a partir de agora os trabalhos retomam", ressaltou.

O candidato ao Senado participou hoje de um encontro com taxistas da capital mineira na sede do sindicato da categoria, no qual foi entregue um manifesto de apoio à candidatura dele e de Pimenta da Veiga (PSDB). Pimenta, porém, não compareceu à agenda, devido a uma reunião em Brasília (DF), conforme explicou Anastasia.