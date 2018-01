Anastasia e Aécio prestam homenagem a Alencar no DF O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), e o senador Aécio Neves (PSDB), chegaram na tarde de hoje no Palácio do Planalto para prestar homenagens ao conterrâneo José Alencar. O corpo do ex-vice-presidente está sendo velado na sede do governo federal com as portas abertas ao público.