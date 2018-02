Anastasia dá início a conversas sobre equipe de governo

Apesar de não ter apoiado a candidatura de Costa, parte dos parlamentares peemedebistas também fazia oposição ao Executivo. Porém, com a derrota do partido ao governo estadual, o grupo já começou a flertar com Anastasia e deve integrar sua base de apoio a partir do ano que vem.

Após o encontro com os tucanos, o governador negou que a composição do governo estivesse na pauta. Segundo Anastasia, a reunião foi uma "conversa franca" para ouvir "sugestões em geral". "Não se discutiu a questão de colocações, nem de nomes. Isso chegará no momento certo. Vamos fazer isso mais no meio de dezembro", declarou. No entanto, Anastasia assumiu que já estão em andamento "as primeiras conversas" sobre o assunto.

O governador afirmou que as indicações para o governo também não estão previstas na reunião de amanhã. Mas já adiantou que a troca de farpas com Hélio Costa, que marcou o período eleitoral, é passado. "A eleição terminou e nós agora temos que cuidar do governo. E cuidar do governo envolve também a nossa base na Assembleia."

''Prestígio''

O governador reeleito deixou aberta a possibilidade de peemedebistas ganharem cargos no Executivo. "O PMDB é um partido importante, um partido que tem prefeituras, que tem deputados estaduais de muito prestígio. É natural que a conversa vá ser, em um primeiro momento, com aqueles partidos que fizeram a base da nossa candidatura. Mas não fechamos nenhuma porta, vamos conversar com todos", disse.