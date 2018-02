Anastasia dá como certa disputa de Aécio ao Senado

O ex-governador é esperado hoje à noite na abertura da 14ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), na Cidade Administrativa, mas não apareceu. Amanhã, Aécio se reúne com Anastasia pela manhã no Palácio Mangabeiras, voltando à cena política após quase um mês em férias na Europa. Os dois conversaram por telefone ontem, e o ex-governador reiterou a disposição de voltar ao Congresso Nacional.

"Me parece que a candidatura ao Senado é aquela que ele já tem como consolidada. Essa questão, se a candidatura dele ao Senado ou a vice-presidente seria melhor ou pior para a campanha estadual, isso parece muito aquela questão da seleção brasileira: cada pessoa tem uma opinião, quem é melhor, convocar A, B ou C...", disse Anastasia, para quem trata-se também de uma decisão de "cunho pessoal." Segundo ele, no momento em que Aécio "decidiu que é candidato ao Senado", ele considera que essa é a função mais adequada para ajudar na sua reeleição e na candidatura de Serra.

Diante da provável frustração com uma nova negativa de Aécio, o governador ressaltou que o PSDB-MG fará um "esforço conjunto" pelas candidaturas estadual e nacional. "A prioridade do PSDB em Minas são as campanhas do governador Serra a presidente e minha campanha", afirmou. "É um esforço conjunto, portanto, são prioridades que são integradas e harmônicas."