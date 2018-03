Anastasia assume governo de Minas no lugar de Aécio

Aprovado após uma tramitação recorde, o projeto de lei de autoria do ex-governador Aécio Neves (PSDB) reajusta em 10%, a partir de 1º de maio, o vencimento básico de 121 carreiras. Para os policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários e socioeducativos, o reajuste aprovado é de 15%. O impacto calculado na folha de pagamento será de cerca de R$ 1,1 bilhão em 2010.

Campanha

Pré-candidato tucano à sucessão estadual, Anastasia tomou posse prometendo dar continuidade à gestão de Aécio e lealdade ao ex-governador - que renunciou para disputar as eleições de outubro - enquanto estiver no cargo. O novo governador disse que espera enfrentar uma campanha respeitosa. O candidato da base aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Minas ainda será definido entre os petistas Fernando Pimentel e Patrus Ananias, e o peemedebista Hélio Costa.

"As críticas são naturais de um processo democrático, elas são até construtivas. Não acreditamos que vamos ter uma campanha sob o ponto de vista de ataques. Será uma campanha programática, não só da nossa parte, mas tenho certeza também em relação aos adversários", afirmou Anastasia.

Serra

O governador admitiu que terá uma responsabilidade a mais com a virtual campanha presidencial de José Serra (PSDB) em Minas. Disse que pretende "trabalhar de maneira muito efetiva" para a eleição do futuro presidenciável tucano, mas destacou que seu primeiro compromisso é "a questão de ordem administrativa". "No momento propício, a partir de meados do ano, vamos trabalhar com a questão eleitoral, não só no Estado, mas nacional".

O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), acompanhou a cerimônia na Assembleia. Ele fez parte da mesa, ao lado de várias autoridades do Estado, inclusive ex-governadores - entre eles o ex-presidente Itamar Franco (PPS). Esta tarde, na sacada do Palácio da Liberdade, Anastasia recebe das mãos de Aécio a faixa de governador.