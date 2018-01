Analistas nos EUA prevêem vitória de Serra Apesar do favoritismo do presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência, analistas que aconselham investidores norte-americanos sobre os rumos da política e da economia brasileira não acreditam que o candidato do PT terá êxito. Eles prevêem a vitória de um candidato da aliança partidária que apóia o presidente Fernando Henrique Cardoso e, no momento, apostam que o ministro da Saúde, José Serra, emergirá como candidato governista. O nome da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), segunda colocada nas pesquisas, não foi citado. "Serra vencerá", previu o economista Paulo Vieira da Cunha, do banco de investimentos Lehman Brother, a uma platéia de funcionários de governo, executivos de empresas e acadêmicos, na Fundação Carnagie para a Paz Internacional. Foi a primeira de várias conferências que ocorrerão este ano na capital norte-americana sobre os possíveis cenários para a eleição presidencial de outubro. Indagados sobre a orientação da política econômica numa administração Serra, Cunha e os dois outros palestrantes - os economistas John Welch, do Barclay´s Capital, e Albert Fishlow, diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Columbia - indicaram que não prevêem mudanças substantivas. "O Brasil está com um crescimento moderado, sem os problemas de antes", disse Fishlow.