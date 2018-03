ANÁLISE: Pressionada pelas ruas, presidente, agora, escuta todos Depois de dois anos e meio como presidente, Dilma Rousseff apresentou nesta segunda-feira o que pode ter sido a mais importante mudança no seu estilo de governar. Criticada por centralizar as decisões de governo e proporcionar pouco espaço para conversas com ministros e aliados do Congresso, ela ontem abriu o Palácio do Planalto e seus ouvidos para escutar, literalmente, dezenas de opiniões sobre os problemas do País.