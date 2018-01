ANÁLISE: Pagamento não é ilegal, tampouco ético e republicano

O caso das emendas parlamentares no governo Temer e em outros – traz, à memória, dois chistes feitos, geralmente, pelos economistas: o já clássico “não existe almoço grátis” (“there is no free lunch”) e, ainda, que, se “torturados, os dados podem revelar o que quisermos”.

Especificamente em relação ao atual governo federal, houve em 2017 o pagamento de R$ 10,7 bilhões – um aumento de 48% em relação a 2016 e 68% se comparado com 2015.

As cifras, aqui, apresentam claramente a conjugação dos dois chistes acima. Temer liberou mais dinheiro na contenda política para barrar as denúncias que poderiam afastá-lo da Presidência e, por isso, o pedido da Procuradoria-Geral da República não teve autorização da Câmara dos Deputados para prosseguir no Supremo Tribunal Federal (um almoço assaz caro!).

+ Liberação de emendas bate recorde com Temer

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As emendas parlamentares são impositivas – ou seja, desde que aprovadas, o governo tem o dever de pagá-las. Contudo, ele também pode priorizar algumas e atrasar o pagamento de outras. No presidencialismo, esse poder está nas mãos, na caneta, do chefe do Executivo. Não é ilegal, ao que tudo indica, mas não pode ser considerado nem ético nem republicano.

Em momento de recuperação de uma forte e dolorosa crise econômica, esses recursos, das emendas, foram usados até para o custeio de shows.

* Cientista social e doutor em Sociologia, é professor e pesquisador do Centro de Ciências Sociais do Mackenzie