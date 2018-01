Análise: Os transtornos da falta de transparência

A resposta da presidente Dilma, de que escolhe o restaurante que quiser porque é ela que paga a conta, tem várias interpretações. A principal delas é a da falta de argumento para o jantar que se tentou secreto. Outra pode ser a empáfia proporcionada a ela por assessores que só dizem sim. Quanto à provocação do presidente da Comissão de Ética Pública, Américo Lacombe, ao líder do PSDB, Carlos Sampaio (SP), por trás dela também há um forte sentimento de irritação.

Ele disse que o regulamento foi feito durante o governo do tucano Fernando Henrique Cardoso e que, pelo texto, a Comissão de Ética não pode julgar nem o presidente nem o vice. Só ministros para baixo. O PSDB queria que a comissão verificasse se a presidente Dilma quebrou a ética ao parar em Lisboa.

O certo é que, por melhor que seja o prato do Restaurante Eleven, a revelação pelo jornal O Estado de S. Paulo do pulo da comitiva presidencial a Lisboa tirou todo mundo do sério. E o Brasil, com seus problemas econômicos, juros e inflação alta, incertezas quanto ao futuro e uma Copa de Futebol pela frente já se sabendo que haverá caos no transporte urbano, precisa é de autoridades serenas.

João Domingos é repórter de O Estado de S. Paulo.