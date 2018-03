ANÁLISE: O subproduto da crise do PMDB nacional O PMDB no Rio de Janeiro sempre contou com uma extensa máquina política. O partido predomina no Estado desde o começo dos anos 1970 a partir da liderança exercida por Chagas Freitas. Ele governou a Guanabara entre 1971 e 1975 e o Rio de Janeiro entre 1979 e 1983. Era um político que representava o centro em uma cidade polarizada entre lacerdistas e brizolistas. Ele utilizou amplamente de recursos de patronagem e clientelismo para consolidar o partido no interior do Estado e a sua própria hegemonia dentro dele.