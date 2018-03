Análise: O interesse individual e o péssimo coletivo Admitamos, por hipótese, que a presidente Dilma Rousseff e o PT bem que merecem as recentes derrotas no Congresso: o triunfalismo do "nunca antes na história deste País" e os casos de corrupção que vieram à tona não passarão em branco para adversários, neste momento em que podem ir à forra.