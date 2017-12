Análise - O fim de um ‘híbrido’, o do político militar

Havia conflitos. Passarinho contava que ouvira do futuro presidente Castelo Branco, então seu comandante na Escola de Comando e Estado-Maior, que o Exército não podia servir ao mesmo tempo a dois senhores: “Ou se é militar ou se é político”. Acreditava então que os comunistas usavam o nacionalismo como biombo para chegar ao poder no País. Era a influência da Doutrina da Guerra Revolucionária, que se espalhara pelo Exército nos anos 1960.

Com a deposição do presidente João Goulart, em 1964, Castelo Branco o indicou para o governo do Pará. Permaneceu um híbrido - militar da ativa e político - até 1967, quando passou à reserva. Nunca se livrou, no entanto, da patente. Nem na política - os adversários o chamavam coronel - nem na caserna. Contava que, quando Médici propôs seu nome ao Alto Comando como seu sucessor na Presidência, o general Orlando Geisel, ministro do Exército, disse: “Gosto muito do Passarinho, mas não faço continência para coronel.” E Passarinho não virou presidente. Vivia-se sob o Ato Institucional-5, que ele apoiara com a frase que o marcaria: “Às favas com os escrúpulos de consciência”. O político não deixa herdeiros - Bolsonaro não tem sua estatura nem sua trajetória é fruto de um fenômeno da caserna -, uma ausência que simboliza o afastamento do Exército da política nacional.