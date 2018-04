ANÁLISE: Não há como ignorar implicações políticas

Todavia, de imediato, não há como ignorar prováveis implicações políticas que essa decisão pode ter para as eleições que se avizinham. Destaco duas.

A primeira se refere à eleição ao governo de Minas Gerais. O PSDB mineiro tenta vencer o PT e retomar o governo estadual com a candidatura do atual senador Antonio Anastasia, ex-governador e figura pública fortemente vinculada a Aécio. Mas, como decorrência de 2014 e do processo de impeachment, e com Dilma Rousseff candidata ao Senado, a campanha pode se transformar numa batalha entre petistas e tucanos, o que poderá abrir espaço para uma alternativa aos dois partidos. O discurso contra a corrupção que vem movendo Aécio contra o PT desde 2014 poderá se voltar contra ele e seu grupo.

A segunda implicação tem a ver com a eleição presidencial e tende a representar um fator de preocupação para o PSDB. São Paulo e Minas Gerais são colégios eleitorais em que os tucanos esperavam abrir vantagem de votos sobre os seus concorrentes, o que compensaria a baixa presença eleitoral do partido em outros Estados.

Em baixa em São Paulo e agora com a ampliação do desgaste da principal liderança tucana em Minas, a presença de Alckmin no segundo turno, caso se confirme uma baixa votação nesses dois Estados, tende a ser duvidosa. Nunca antes na história da recente democracia brasileira uma eleição esteve tão perto e ao mesmo tempo tão distante como a de 2018. Tão incerta quanto aos candidatos e tão cheia de incertezas acerca do potencial de cada um deles e sujeita a fatos que fogem ao controle das variáveis da disputa política.

*PROFESSOR DE CIÊNCIA POLÍTICA E COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA FGVSP