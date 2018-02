ANÁLISE: Falta de opções A eventual confirmação pelo PT da candidatura de Lula à Presidência da República é um ato político que tende a produzir efeitos menores do que os esperados por seus patrocinadores. Para o partido, depois da debacle de 2016 (com o impeachment de Dilma Rousseff e a acachapante derrota nas eleições municipais), restam poucas alternativas – ainda mais se a agremiação se recusar a fazer uma profunda e sincera autocrítica. Como esta não parece ser a opção adotada por seus dirigentes, que batem unicamente na tecla da denúncia da perseguição judicial e do golpe parlamentar, a tendência é de que o partido opte pela escolha óbvia, que lhe é renitentemente sugerida pelas pesquisas eleitorais: a candidatura de Lula.