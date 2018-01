Análise: Escolha definirá se autonomia é real ou peça de retórica

Como ministro da Fazenda, Joaquim Levy será o superior imediato dos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Já o banco federal de fomento BNDES é atualmente subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que será ocupado por Armando Monteiro.

Há uma grande expectativa sobre outros cargos chave, como os titulares da Secretaria do Tesouro e da Receita Federal, vinculados à Fazenda. O grau de participação do ministro nas escolhas definirá sua participação como protagonista na política econômica ou um coadjuvante de luxo.

Os sinais emitidos pelo Palácio do Planalto mostrarão se o governo novo terá realmente uma equipe nova, como anunciou Dilma, ainda em campanha.