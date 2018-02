ANÁLISE: Efeitos da decisão O PMDB não é um partido comum, embora seja o exemplar mais notável do tipo mais comum de partido em nosso sistema político: o partido de adesão. Esses são aqueles que aderem a qualquer governo, independentemente de seu matiz ideológico, desde que bem recompensados com cargos e verbas. Como hoje detêm mais da metade do Congresso, são indispensáveis a qualquer administração, razão pela qual estiveram na base de todos os governos desde a redemocratização.