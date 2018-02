Análise: Documento do PSB-Rede dá sensação de 'dèja-vu' O documento do PSB-Rede decepciona. Uma mistura de diagnóstico e um enunciado genérico de intenções, passa a nítida sensação do "dèja-vu". Pode parecer incrível, mas para quem se propõe a ser o novo e gera tanta expectativa, falar em "universalização da educação", "redução das desigualdades regionais", "práticas atrasadas na política" e garantia aos direitos humanos é tão empolgante quanto dançar com a irmã no baile.