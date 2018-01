Análise: Discursos mostram ruralista mais afinada com Dilma O discurso da ministra da Agricultura, Kátia Abreu, contrário à redistribuição de terras em larga escala no País está mais afinado com as ideias da presidente Dilma Rousseff do que o de Patrus Ananias, empossado ontem na pasta do Desenvolvimento Agrário. Não é difícil perceber isso. Para começar, lembre-se da pouca atenção dada por Dilma à questão da reforma agrária nas campanhas à Presidência da República de 2010 e de 2014.