ANÁLISE: Dilma poderá ser investigada pela Procuradoria da República

Ao dar parecer contrário à posse de Lula na Casa Civil, e atribuir tal atitude à intenção de afetar a competência do juízo de primeiro grau (no caso, o juiz federal Sérgio Moro), além de tumultuar o andamento das investigações criminais da Operação Lava Jato, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, opinou que a nomeação do ex-presidente teve por intenção dar-lhe foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ora, a escolha de Lula foi feita pela presidente Dilma Rousseff. E foi ela que mandou, às pressas a Lula, o termo de posse para que ele assinasse, conforme revelado na conversa telefônica entre os dois, gravada com autorização da Justiça e de conteúdo amplamente divulgado.

Quem conhece a forma como age o procurador Janot não tem dúvidas de que ele pedirá ao STF autorização para investigar a participação da presidente Dilma na obstrução da Justiça no caso da nomeação de Lula. A Constituição e a Lei 1.079/50 tratam esse tipo de ação como crime de responsabilidade.

O Supremo só vai decidir se Lula pode ou não ser ministro no dia 20, três dias depois da data prevista para a decisão do plenário da Câmara sobre a autorização para que o Senado abra o processo de impeachment. Se a decisão for favorável ao afastamento da presidente, tudo bem, o que diz respeito à nomeação de Lula será mesmo águas passadas. Talvez fiquem alguns rabichos legais, mas a repercussão política será menor e o Brasil estará noutro momento.

Se Dilma vencer a batalha do impeachment, no entanto, a situação voltará a se complicar caso o STF decida que Lula não pode mesmo assumir. Nesse caso, poderá sofrer novo processo de impeachment, agora, por desrespeito ao inciso II do artigo 85 da Constituição.

*João Domingos é coordenador do serviço Análise Política, do Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado