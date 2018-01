ANÁLISE: Decisão sobre pedido de liberdade não pode ser loteria

O direito, porém, precisa ser interpretado, conjugado com as situações particulares de cada caso. Aplicar a lei ao caso concreto, considerando suas circunstâncias, é fazer justiça.

Ao contrário dos juízes, o papel dos tribunais (especialmente do Supremo Tribunal Federal) é construir consensos que perdurem. É olhar aquelas diferentes interpretações, dadas por centenas de juízes em diferentes pontos do Brasil, e escolher, dentre tantas possibilidades, a melhor. É sinalizar para os demais juízes que uma determinada forma de interpretar a lei deve prevalecer sobre todas as outras. É assegurar, enfim, que os casos semelhantes, com as mesmas circunstâncias, serão decididos da mesma forma dali por diante.

Porém, se, no Supremo, turmas decidem de formas diferentes, a injustiça é maior. Mostra que a Corte não está cumprindo seu papel de garantir a igualdade. A decisão de um caso não pode ser uma loteria. Ela deve ser previsível e estável.

*PROFESSOR DE DIREITO DA FGV-RJ