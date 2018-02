Análise das propostas de caças deve sair em novembro

Saito disse que a comissão ainda não apresentou nenhum dado sobre as propostas que estão sendo analisadas. "Estamos ainda ultimando", disse o comandante, ressaltando que ainda há muito trabalho a ser feito. O comandante comentou também que considera importante que esse assunto seja concluído ainda neste ano.

A preocupação de alguns setores do governo é de que, se deixar a decisão para o ano que vem, o processo de compra dos caças seja atropelado pelo processo eleitoral.

Exército no Rio

O ministro da Defesa declarou nesta tarde que só por "determinação do presidente da República e para garantir a lei e a ordem" é que o Exército poderá ir para as ruas do Rio de Janeiro para ajudar no combate à violência.

Jobim ressalvou que é preciso que o governador Sérgio Cabral reconheça a incapacidade do Estado. As declarações do ministro foram dadas na saída da posse do novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro.