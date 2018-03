Análise: Aumento da relevância da Corte impõe pressão sobre novos indicados

Dito isto, se parte dos ministros passou por um processo de escolha mais tranquilo, os últimos indicados têm sofrido maior questionamento, desde a escolha do nome pela Presidência da República até a sabatina e aprovação pelo Senado, como já ocorrera com Rosa Weber e Luís Barroso, sabatinados intensamente pelos senadores por horas. O ápice deste questionamento, no processo histórico de composição do STF, ocorre com Luiz Fachin, cuja vida pregressa, posições ideológicas e tendências de votação já têm sido fruto de intenso debate.

Se diversos pontos no processo de indicação a ministro geram desconforto, como a pouca participação e a possível influência da Presidência das República nas decisões da Corte, um parece se destacar: dentre os 27 senadores da comissão responsável pela sabatina, oito são atualmente investigados na Operação Lava Jato que tramita no STF, ou seja, possíveis réus de uma ação penal terão o poder de validar ou não a nomeação de seu eventual futuro juiz. Dada a importância do STF para o País e o peso que um voto de um ministro pode ter em um caso como a Lava Jato, essa possibilidade impõe à sabatina uma suspeita danosa para a confiança nas instituições e na democracia.

Eloísa Machado e Rubens Glezer são professores e coordenadores do Supremo em Pauta da FGV Direito SP