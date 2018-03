Análise: Ampliar a idade retarda o novo A alteração da idade para aposentadoria compulsória, de 70 para 75 anos, afeta os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores, além do Tribunal de Contas da União. Muitos defendem a medida alegando que aos 70 anos ainda estariam no auge de sua produção, experientes e seguros, e que a aposentadoria seria precoce. Porém, a mudança traz um impacto enorme que vai além da discussão da idade de aposentadoria.