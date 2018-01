Análise: Ainda há dúvidas sobre queda do jato O relatório preliminar da investigação da Aeronáutica confirma, até agora, as hipóteses apresentadas por especialistas em acidentes aéreos: a sucessão de falhas que derrubou o PR-AFA, um jato Cessna 560XL com pouco uso, teria sido iniciada por um erro humano - o piloto no comando do voo, Marcos Martins, veterano da aviação comercial, pode ter perdido a orientação espacial e, agindo dentro desse quadro, precipitado a aeronave contra o solo. É possível, claro. Mas é estranho. Dias antes do acidente, Martins e seu copiloto, Geraldo Magela Barbosa, haviam estado com o Cessna em um centro de manutenção no aeroporto de Sorocaba, a 100 km de São Paulo. Revelaram familiaridade com o jato, definido pelo comandante como "uma Ferrari".