Análise: A tática do bate e assopra Ações de improbidade poderão ser afetadas também com as regras de foro privilegiado. A decisão começou a ser desenhada pelo Supremo a partir de voto de Teori Zavascki que inova o entendimento do tribunal em dois pontos: cabimento de ação de improbidade contra altas autoridades políticas e ampliação do regime de foro privilegiado para essas ações.