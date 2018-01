Anadyr veta pedido de Eduardo Jorge na CGU O ex-secretário-geral da Presidência Eduardo Jorge Caldas Pereira solicitou à Corregedoria-Geral da União (CGU) a identificação dos autores das denúncias contra ele, mas teve seu pedido negado hoje pela corregedora-geral, Anadyr de Mendonça Rodrigues. Anadyr baseou-se nas portarias da CGU para negar-se a atender o pedido do ex-ministro. "Preservar a identificação do denunciante é requisito mínimo para assegurar o exercício do direito de provocar o aparato estatal", argumentou a ministra. A CGU já arquivou 16 processos contra Eduardo Jorge. Quinze, em novembro e um na semana passada, e que tratava da acusação de ter influenciado nas decisões do Funcef para participar de consórcio formado pela Previ e comprar ações da Ferronorte. Resta na CGU o processo sobre a suposta participação do ex-ministro no pagamento preferencial de precatórios a uma empresa privada pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Eduardo Jorge pediu uma certidão com o nome dos autores das denúncias. Anadyr já pediu à Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda que dê preferência ao processo dos precatórios do DNER. É o último processo que resta na corregedoria contra Eduardo Jorge.