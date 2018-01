Ana reafirma que conta com apoio da presidente Dilma A ministra Ana de Hollanda rebateu hoje críticas de quem a vê enfraquecida com as controvérsias que têm pontuado seus dois meses à frente da pasta da Cultura. "Eu me sinto completamente segura nas minhas ações. Em nenhum momento faltou firmeza. Sou uma pessoa cautelosa, não tomo medidas precipitadas", afirmou Ana, que reiterou que conta com o respaldo da presidente Dilma Rousseff.