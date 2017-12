Ana Paula Henkel estreia blog no portal do ‘Estado’

Ela conquistou o respeito e a admiração dos brasileiros no voleibol. Como jogadora da seleção brasileira, participou de quatro Olimpíadas, entre elas a de Atlanta (EUA), em 1996, quando a equipe ganhou a medalha de bronze.

Levou também três medalhas de ouro no Grand Prix da modalidade, além de duas medalhas de prata na Copa do Mundo do Japão, em 1995, e no Campeonato Mundial, em São Paulo, em 1994. Ainda foi eleita cinco vezes como a melhor jogadora do circuito internacional.

Longe das quadras desde 2013, Ana Paula Henkel ou Ana Paula do Vôlei, como é mais conhecida, estreia nesta segunda-feira, 7, um novo blog no portal do Estado na internet, no qual deverá abordar temas políticos, econômicos, culturais e também esportivos, sempre com o viés liberal-conservador que inspira os seus comentários nas redes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ex-jogadora da seleção possui somente no Twitter cerca de 149 mil seguidores. “Uma das coisas sobre as quais vou querer falar muito é sobre o Estado mínimo e eficiente”, diz. “A corrupção só chegou aonde chegou porque o nosso Estado é muito inchado.”

Em seu blog, Ana Paula também promete um olhar original e bem-humorado sobre política e esportes, “sem medo do politicamente correto”.

Casada com o cientista político e advogado tributarista americano Carl Henkel, que fez parte da equipe olímpica de vôlei de praia dos Estados Unidos, Ana Paula obteve a cidadania americana e mora em Los Angeles, na Califórnia, desde 2011.

Ana Paula pretende ainda escrever sobre o cenário político americano no blog. “Quero mostrar uma visão dos Estados Unidos que não vejo na imprensa brasileira.”