Ana Arraes, mãe de Campos, passa mal ao saber de notícia

Atualizada às 21h29

A mãe de Eduardo Campos, Ana Arraes, só soube do acidente que matou o filho no início da tarde. Pela manhã, ela participara, sorridente, da solenidade de posse do novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Por volta do meio-dia, subiu ao seu gabinete e foi informada de rumores sobre o acidente.

Mesmo sem a confirmação da morte do filho, Ana passou mal ao receber a notícia e precisou ser acompanhada pelo presidente da Corte de Contas, Augusto Nardes, até o ambulatório do TCU. Foi Nardes quem deu à ministra a confirmação da morte do filho. Com pressão alta, Ana recebeu atendimento médico no local.