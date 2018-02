Ana Amélia prepara ação para anular convenção do PP Inconformada com o resultado da convenção nacional do PP, a senadora Ana Amélia, candidata ao governo do Rio Grande do Sul, anunciou na tarde desta quarta-feira, 25, que vai entrar com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para anular a deliberação do partido. Em votação rápida nesta manhã, foi delegado à Executiva Nacional o direito de deliberar sobre a aliança para a sucessão presidencial. Minutos depois, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), informou que o colegiado havia confirmado o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff.