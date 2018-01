Ana Amélia lidera pesquisa para o governo do RS A senadora Ana Amélia Lemos (PP) lidera as intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul em pesquisa feita pelo Instituto Methodus para a Rede Bandeirantes, que divulgou o resultado nesta quinta-feira. Eleita em sua primeira incursão pela política, em 2010, a ex-jornalista tem 38,2% da preferência dos entrevistados na modalidade estimulada. Tarso Genro (PT), possível candidato à reeleição, tem 31,8% e é seguido pelo ex-prefeito de Caxias do Sul José Ivo Sartori (PMDB), com 5,4%, e pelo deputado federal Vieira da Cunha (PDT), com 4,9%.