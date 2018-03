Ampliar serviço da Previdência é desafio, diz Gabas O desenvolvimento tecnológico para manter e ampliar o atendimento aos segurados da Previdência Social é o principal desafio de 2010, na avaliação do secretário-executivo do Ministério, Carlos Eduardo Gabas. O secretário assumirá amanhã o cargo de ministro da Previdência, após a saída do titular, José Pimentel (PT-CE), que voltará à Câmara dos Deputados e concorrerá a uma vaga no Senado em outubro.