Amorim encerra visita à Argentina com reunião com Kirchner O chanceler Celso Amorim conclui nesta quarta-feira uma visita a Buenos Aires. Amorim se reuniu com o presidente Néstor Kirchner, reafirmando o "caráter estratégico" da relação com o vizinho para o governo brasileiro, informaram fontes oficiais. "Estamos muito satisfeitos com a visita. Falamos de muitos temas da relação bilateral, que é uma das mais ricas e multifacetadas da Argentina", destacou em comunicado o chanceler argentino, Jorge Taiana. Os dois chanceleres divulgaram uma declaração conjunta para marcar os 15 anos da criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), um instrumento para garantir o compromisso mútuo com a não-proliferação de armas nucleares, com o desarmamento e a promoção dos usos pacíficos da energia nuclear.