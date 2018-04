Amorim deve se candidatar a deputado federal pelo Rio O futuro presidente do PT do Rio, deputado federal Luiz Sérgio, confirmou hoje que o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, deverá sair candidato a uma vaga na Câmara na eleição de outubro. A participação dele na disputa, no entanto, ainda está condicionado ao sinal verde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Filiado no ano passado ao diretório municipal do PT de Teresópolis, região serrana do Rio, Amorim tem até o fim de março para se desincompatibilizar do cargo, caso queria disputar a eleição.