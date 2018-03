Amorim defende declarações de Lula sobre dissidentes O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, defendeu hoje as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a polêmica em torno dos dissidentes políticos de Cuba. "Não posso interpretar o presidente Lula, mas acho que nas palavras dele - que teve experiência de ter feito uma greve de fome e que exerceu autocrítica sobre isso - estava exprimindo apenas algo sobre a greve de fome". Em entrevista à Associated Press, o presidente Lula comparou preso político em Cuba aos bandidos presos em São Paulo.