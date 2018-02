Amigos viam em Campos alegria e inteligência, diz Haddad

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que o Brasil perdeu um dos melhores políticos da nova geração com a morte do candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos em um acidente aéreo hoje em Santos (SP).

"Campos deixa só amigos, que viam nele alegria, inteligência e esperança. Triste", escreveu o petista, em sua conta no microblog Twitter.

As lideranças do PT na Câmara e no Senado divulgaram uma nota de pesar. No comunicado, o deputado Vicentinho (PT-SP) e o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmam que "o desaparecimento de Eduardo Campos deixa o nosso mundo político consternado e com um grande vazio".

Os petistas dizem ainda que o País perdeu hoje um de seus governadores mais queridos e uma das lideranças políticas mais notáveis e promissoras. "Perdemos um gestor competente e um político que tinha a dar uma grande contribuição à nação", diz a nota conjunta.