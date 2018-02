Amigos acompanham missa de 7° Dia de Ruy Mesquita Amigos e familiares do jornalista Ruy Mesquita, diretor de Opinião do Estado, compareceram na manhã desta segunda-feira à Missa de 7º Dia, realizada na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro dos Jardins, zona oeste da capital paulista.