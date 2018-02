Amigos acompanham julgamento com Dirceu em SP Cerca de 40 amigos estão reunidos com o ex-ministro José Dirceu para acompanhar a sessão desta quinta-feira, 5, que pode ser a última do julgamento do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal. O grupo, que foi prestar solidariedade ao petista, está reunido no salão de festas do prédio de Dirceu, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.