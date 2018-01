Amigo do prefeito fala nesta terça sobre o assassinato A assessoria do empresário Sérgio Gomes da Silva, principal testemunha do seqüestro do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel (PT), comunicou hoje que vai conceder uma entrevista coletiva nesta terça-feira, às 16 horas, na sede de sua empresa, a Sodiesel, em Santo André, para relatar sua versão do crime. Gomes, amigo pessoal de Daniel, já recebeu alta do hospital, em Santo André, onde foi internado com crise nervosa, nas primeiras horas da manhã de domingo, quando soube da morte do prefeito. Sua assessoria informou que ele ainda permanece sob efeito de sedativos. Gomes dirigia o carro quando Daniel foi seqüestrado. Ele ainda não prestou depoimento à polícia.